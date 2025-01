O Marítimo assegurou a contratação do avançado internacional espanhol Fabio Blanco, proveniente do Villarreal B, da terceira divisão de Espanha, com contrato até junho de 2027, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol.

“Fabio Blanco gosta de atuar preferencialmente como extremo direito, mas também pode atuar no lado esquerdo, e conta no seu currículo com passagens pelos escalões jovens da seleção espanhola”, pode ler-se no sítio oficial na Internet dos insulares.

O futebolista, de 20 anos, passou pela formação de Valência e Eintracht Frankfurt, tendo, depois, regressado a Espanha para representar FC Barcelona B e Cultural Leonesa.

Ao serviço da equipa ‘secundária’ do Villarreal, formação em que estava atualmente, somou 16 jogos na primeira metade de 2024/25, com apenas três deles como titular.

Fabio Blanco é o segundo reforço de ‘inverno’ do Marítimo, depois da chegada de Michel Costa, que veio por empréstimo do Estoril Praia, da I Liga.

Também hoje, os ‘verde-rubros’ oficializaram a saída do médio Euller Silva, que se transferiu para o Seoul E-Land, que milita na segunda divisão da Coreia do Sul.