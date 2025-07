A maioria dos sócios que encheram, ontem, o Pavilhão do Marítimo, aprovou a alienação de parte do capital social da SAD. 78,9% dos votantes deram o ‘sim’ ao início de uma nova era, que numa primeira fase, implica a venda de 40% da Sociedade aos brasileiros da REVEE. Carlos André Gomes considera que o “futuro está assegurado”. Este é, naturalmente, o tema que faz manchete da capa desportiva do JM deste sábado.

Uma capa que chama ainda a atenção para o Brasil, onde Leonardo conduz Cruzeiro à liderança, dez anos depois. Destaques também para Penafiel, para onde Margarido levou 24 jogadores para estágio. Na Ribeira Brava, Nuno Campos está de regresso ao futebol madeirense.

Pode também ler, entre outros assuntos, que no que toca ao Intermunicípios, Câmara de Lobos e Ribeira Brava disputam troféu.