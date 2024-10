O novo técnico será apresentado em breve. Rui Duarte é uma das possibilidades, mas o acordo ainda não está finalizado, segundo apurou o JM.

Os responsáveis pelo futebol verde-rubro estão a acelerar as negociações com a futura equipa técnica. Tal como o Jornal antecipou, o técnico ex-Braga é um dos que justificam atenção face ao perfil que demonstra, privilegiando um futebol positivo que vai ao encontro do potencial do atual plantel. Há, todavia, outras possibilidades em cima da mesa.