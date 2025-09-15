Marítimo: Equipa de combate

O Marítimo não conseguiu os almejados três pontos para subir ao topo da tabela da II Liga, mas mostrou-se combativo perante o adversário. Mesmo a jogar com 10 elementos, a equipa lutou e conseguiu empatar. ‘Equipa de combate’ é a manchete do JM Desporto a evidenciar a garra demonstrada pelos verde-rubros no Caldeirão dos Barreiros.
Na I Liga, e no rescaldo do jogo entre o Nacional e o FC Porto, destaque para Lucas França para exibiu segurança no Estádio do Dragão.
Ainda no futebol, destaque para a vitória do Ribeira Brava no Campeonato de Portugal, e, noutra latitude, referência para mais uma vitória do Al Nassr, desta vez sem a ajuda de CR7.
No topo da página, o atletismo. ‘Nuno Pereira com prova ingrata em Tóquio’ é a notícia que pode ler nesta edição desportiva.
