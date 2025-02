O empate do Marítimo na ‘casa’ do Chaves é o principal destaque na capa do JM Desporto. Em três jogos, o treinador Ivo Vieira somou três empates, acumulando, assim, três pontos.

Na I Liga, Sporting e Benfica venceram, respetivamente o Farense (3-1) e o Estrela da Amadora (2-3), rivais diretos do Nacional, que assim teve uma ‘ajuda’ na luta pela manutenção.

Havia a esperança de uma medalha de bronze no mundial de andebol, que não aconteceu. Ainda assim, o quarto lugar dos ‘Heróis do Mar’, epíteto atribuído à seleção portuguesa foi histórico. Ficam na memória, também, as boas exibições do coletivo orientado por Paulo Pereira.

E na Inglaterra, ‘United de Amorim volta às derrotas’. Treinador português sofreu novo desaire que lhe ensombrou o sorriso.

