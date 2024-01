Marítimo e Nacional entram hoje em campo pressionados a vencer para não se atrasarem na luta pela promoção. Os verde-rubros visitam o 2.º classificado AVS (11:00) e procuram encurtar distâncias. Já os preto-brancos querem dar resposta à derrota no dérbi na difícil receção ao Torreense (15:30). Este é o tema que faz a manchete do suplemento desportivo do JM.

Em destaque está também a festa arsenalista. O Braga conquistou ontem a terceira Taça da Liga do seu historial, ao vencer o Estoril no desempate por penáltis, após o 1-1 no final do tempo regulamentar.

E nota também para o grande golo de Nicole, que ofereceu o triunfo às maritimistas frente ao Famalicão, no futebol feminino.

Leia mais sobre estes e outros assuntos, na edição deste domingo do seu JM.