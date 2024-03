A II Liga vai entrar na sua fase crucial na próxima jornada, ficando a faltar dez jogos para as grandes decisões. Nacional e Marítimo estão na luta pelo regresso ao convívio dos grandes do futebol português e o JM perspetiva os momentos determinantes que se avizinham.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda a I Liga. Sérgio Conceição repreendeu euforia dos jogadores.

Por cá, Leixões assegura que o Nacional não tem razão.

Já na Liga Europa, Benfica empata em noite de desperdício. Lisboetas não foram além de um empate caseiro (2-2) com o Rangers na 1.ª mão dos quartos de final.

Quanto à Liga saudita, Al Nassr não vence há três jogos.

Saiba ainda que Rali abre temporada em Machico. Arranca hoje a época de 2024 do Campeonato de Ralis da Madeira com a realização da prova noturna do Rali do Marítimo/Município de Machico.

