O Marítimo atrasou-se na luta pela promoção, ao empatar ontem sem golos em Mafra. Num jogo onde os verde-rubros foram superiores no primeiro tempo, merece reflexão o ‘apagão’ coletivo na segunda parte. O jogo faz a manchete da Primeira do Desporto de hoje do JM.

Ainda dentro do futebol, os três grandes tiveram ontem sortes diferentes. O Benfica derrotou o Portimonense por 4-0, o Porto cedeu um empate para o Gil Vicente, o mesmo sucedendo com o Sporting, que numa partida com seis golos, ficou empatado no final frente ao Rio Ave.

Também o Marítimo sub-15 não foi além de um empate com o Sporting. Pior sorte tiveram os sub-17 verde-rubros que foram derrotados em casa.

No voleibol, o cenário não foi muito diferente. O CS Madeira perdeu e sentenciou a despromoção.