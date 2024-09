Marítimo despediu-se dos adeptos em Portimão com ânimos exaltados e lenços brancos

O final do jogo que ditou a pesada derrota [5-1] do Marítimo em Portimão foi marcado por um ambiente de grande contestação, com os adeptos verde-rubros a direcionarem a sua frustração para a equipa e o treinador Fábio Pereira.

Segundo apurou o JM, no final do jogo vários adeptos fizeram questão de acenar com lenços brancos, dirigindo ao mesmo tempo palavras carregadas de críticas para condenar a exibição verde-rubra contra o Portimonense, no jogo da 4.ª jornada da II Liga de futebol.

Mesmo assim, jogadores, técnicos e outros membros do staff dirigiram-se até ao setor do estádio onde se encontravam cerca de 80 adeptos, tendo então sido registado um ‘bate-boca’ com o treinador, que terá chegado a reagir de uma forma que não caiu nada bem junto de alguns apoiantes.

Coube ao ‘capitão’ Fábio China a tarefa de serenar os ânimos exaltados, assumindo “os erros” com um pedido de desculpas em nome de toda a equipa.