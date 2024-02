Marítimo: Bruno Marques termina empréstimo

O avançado Bruno Marques, emprestado pelo Santos, não vai continuar a vestir camisola do Marítimo, informaram esta quinta-feira os verde-rubros.

“O Clube agradece o profissionalismo com que o avançado brasileiro encarou a sua passagem pelo Marítimo, por cedência do Santos FC. O emblema verde-rubro endereça a Bruno Marques votos de felicidades para o seu futuro pessoal e profissional”, pode ler-se no site do Marítimo.

O ponta de lança, de 24 anos, não teve uma passagem particularmente feliz pela Madeira. Após ter sido aposta regular no arranque da temporada, com Manuel Tulipa, Bruno Marques sofreu uma lesão no final de setembro, na casa do Fabril Barreiro para a Taça de Portugal, que o afastou dos relvados durante sensivelmente três meses.

Em oito jogos ao serviço do Marítimo, marcou um golo, designadamente na vitória sobre o FC Porto B por 2-0. Jogou um total de 190 minutos.

No último domingo jogou pela equipa B verde-rubra, na receção ao Brito SC.