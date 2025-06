O Marítimo apresentou-se hoje sem reforços no arranque da temporada 2025/26, com a promessa de que chegarão ‘caras novas’ para “acrescentar qualidade”, de modo a ter uma “equipa forte” para disputar a II Liga portuguesa de futebol.

“Há reforços que já estão fechados, mas que ainda não podem ser anunciados porque estão em processo de resolução do contrato com as equipas às quais estão vinculados, e, nessa perspetiva, os nomes ainda não podem ser revelados”, explicou o presidente, Carlos André Gomes, à margem do primeiro dia de trabalho, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Sobre os objetivos definidos para a nova época, o presidente do Marítimo salientou que “não vale a pena pensar 10 jogos à frente”, preferindo uma estratégia de “jogo a jogo”, com a promessa de que virão jogadores para subir o nível da equipa.

“Quando se acrescenta qualidade, também transmitimos para aqueles que cá estão que têm de melhorar. Isto é um processo de competição interna que os ajuda a melhorar. Se eu tiver jogadores fortes, os que cá estão também terão de ser fortes para disputar o lugar”, sublinhou o líder ‘verde-rubro’.

O defesa Romain Correia também falou aos jornalistas, garantindo que está “de corpo e alma” no clube madeirense, tendo ainda deixado uma palavra para o novo técnico, Vítor Matos, de quem diz ter “boas referências” sobre os métodos de trabalho.

“Neste momento pensamos apenas no curto prazo, no presente, em assimilar as ideias do treinador Vítor Matos e da sua equipa técnica, para prepararmo-nos ao máximo para o que aí vem”, referiu o futebolista internacional pelas seleções jovens de Portugal, que segue para a sua segunda época no ‘leão’ do Almirante Reis.

Ainda sem reforços anunciados para a nova época, o Marítimo já oficializou as saídas de Fábio Blanco, transferido para o Vitória de Guimarães, da I Liga, e de Patrick Fernandes, que se mudou para os romenos do Otelul Galati.

Nachon Nsingi, emprestado pelos franceses do Dunkerke, e Michel Costa, cedido pelo Estoril Praia, da I Liga, terminaram a ligação ao Marítimo no final da época 2024/25, ao passo que Tomás Domingos e Fábio China também não deverão continuar no plantel.

O primeiro dia de trabalho foi dedicado apenas a testes físicos e exames médicos, que se vão prolongar até quarta-feira, com o primeiro treino de conjunto agendado para quinta-feira.

A primeira fase da preparação será feita na Madeira, sendo que o emblema insular realizará ainda um estágio em Rio Maior, entre 10 e 17 de julho, com vários jogos de cariz particular ainda por divulgar.

Plantel provisório do Marítimo para a época 2025/26:

- Guarda-redes: Gonçalo Tabuaço, Samu, Pedro Teixeira e Kimiss Zavala.

- Defesas: Rodrigo Borges, Júnior Almeida, Igor Julião, Noah Madsen, Afonso Freitas, Pedro Empis e Romain Correia.

- Médios: Nélio Baptista, Rodrigo Vasconcelos, Rodrigo Andrade, Ibrahima Guirassy, Vladan Danilovic, Francisco França, Pedro Silva e Carlos Daniel.

- Avançados: Cristian Ponde, André Rodrigues, Francisco Gomes, Bernardo Gomes, Peña Zauner, Alexandre Guedes, Dani Benchi, Martim Tavares e Preslav Borukov.

Saíram: Tomás Domingos, Fábio China, Fábio Blanco (Vitória de Guimarães), Patrick Fernandes, (Otelul Galati, Rom), Nachon Nsingi e Michel Costa (fim de empréstimo).