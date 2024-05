Margarida Costa vence Taça do Mundo de patinagem artística em Cadetes

Margarida Costa, atleta do SC Santacruzense, venceu hoje a Taça do Mundo de patinagem artística, no escalão de Cadetes, competição que está a decorrer em Trieste, Itália.

Depois de alcançar a melhor pontuação no programa curto, que foi apresentado ontem, a patinadora madeirense chegou ao dia das grandes decisões como uma das grandes favoritas à conquista do troféu. E os créditos de campeã foram exibidos de forma categórica segundo a avaliação feita pelo júri do Artistic World Series 2024.

Depois de alcançar a melhor pontuação no programa curto, que foi apresentado ontem, a patinadora madeirense chegou ao dia das grandes decisões como uma das grandes favoritas à conquista do troféu. E os créditos de campeã foram exibidos de forma categórica segundo a avaliação feita pelo júri do Artistic World Series 2024.

Na quinta-feira, Margarida Costa somou 49.76 pontos, obtendo a melhor pontuação entre as mais de 30 patinadoras em competição, mas contou com uma forte concorrência por parte da italiana Agata Pasquini, que averbou 49.76, e da portuguesa Matilde Antunes, cuja prestação mereceu 48.93 por parte do júri.

Para vencer, Margarida precisava de averbar uma pontuação que mantivesse a vantagem trazida do programa curto, e a patinadora do SC Santacruzense, que foi a última a apresentar-se aos jurados.

Matilde Nunes foi a primeira a subir ao ringue entre três grandes candidatas e chegou à liderança provisória. Seguiu-se a atuação de Agata Pasquini, que não conseguiu destronar a portuguesa e deixou o caminho aberto para Margarida. E na hora da verdade, a madeirense não tremeu.