A tenista madeirense Francisca Marote, de 14 anos, foi reconhecida como Atleta de Alto Rendimento pelo IPDJ, alcançando mais um marco na sua carreira.

Atualmente no 299º lugar do Ranking Europeu de Juniores (Sub-14), Francisca Marote terminou 2024 como número 1 do Ranking Nacional Sub-14.

Faz parte de uma competição portuguesa de jovens tenistas que visa proporcionar condições para o seu desenvolvimento em torneios internacionais, como o Tim Essonne 2025 em Paris, onde foi eliminada nas fases iniciais.

A madeirense é a quinta melhor tenista portuguesa no Ranking Europeu “e prepara a participação no Campeonato Regional Sub-14, torneio onde é a primeira cabeça-de-série”, diz nota à imprensa.