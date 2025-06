O atleta madeirense Nuno Pereira venceu hoje os 1.500 metros do Meeting de Dessau, na Alemanha, com 3.32,16 minutos, que constitui recorde pessoal e marca de qualificação para os Mundiais de Tóquio 2025.

Com o feito de Nuno Pereira, Portugal pode voltar a ter dois representantes nos 1.500 metros do Mundial, algo que só aconteceu em Atenas 1997, com António Travassos e Luís Feiteira, e em Edmonton 2001, com Rui Silva e Luís Feiteira.

Na mesma distância, mas em Genebra, José Carlos Pinto também venceu a prova, com a marca de 3.36,53 minutos, com Guilherme Santos a ser 19.º, com 3.51,46. Neste meeting suíço, Tsanko Arnaudov foi terceiro no lançamento do peso com a marca de 19,20 metros.

Ainda em Genebra, mas na prova feminina de 100 metros, Lorene Bazolo foi segunda classificada com a marca de 11,25 segundos, tendo Arialis Martinez sido sétima com 11,54.

Nas eliminatórias, destaque para as marcas de Beatriz Castelhano, 1.ª na série E, com 11,64 segundos, recorde pessoal e marca de qualificação para os Europeus sub-23, Íris Silva, 3.ª na E, com 11,84, e Beatriz Andrade 3.ª na B, com 11,57.