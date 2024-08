Madeirense ‘JAfonso’ é campeão do mundo de futebol virtual

João Afonso, conhecido no mundo do futebol virtual por ‘JAfonso’, conquistou ontem a taça de campeão da FC 24 Esports World Cup após vencer, por 6-2, a final disputada diante do brasileiro Gabriel ‘Young’ Freitas.

O madeirense, que representa a Luna Galaxy, marca que é detida pelo Liverpool em parceria com internacional português Diogo Jota, avançado dos ‘reds’, amealhou ainda um prémio monetário de 300 mil dólares.

A conquista do ‘gamer’ funchalense, de 20 anos, mereceu uma felicitação especial por parte do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.

“Saúdo o João Afonso pela brilhante conquista do título mundial. O futebol virtual tem sido uma das apostas da FPF no âmbito das novas tendências e vitórias como a do JAfonso representam muito para a modalidade e naturalmente para o País”, lê-se no comunicado divulgado pela FPF.