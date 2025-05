Madeirense Bruno Freitas festeja ‘dobradinha’ na Arménia

Depois de ter se sagrado campeão da Arménia no último sábado, o treinador de guarda-redes Bruno Freitas festejou esta terça-feira a conquista na Taça daquele país do Cáucaso ao serviço do FC Noah.

Na final da competição, a equipa do técnico madeirense triunfou sobre o Ararat, por 3-1.

A conquista foi alcançada graças ao ‘bis’ do avançado português Helder Ferreira (40’ e 57’), tendo pelo meio anotado o camaronês Marius Noubissi (44’). O brasileiro Matheus Aias sentenciou o resultado aos 87’.

Antes de rumar à Arménia, Bruno Freitas somou experiências como treinador de guarda-redes ao serviço de Camacha, CF União, Cova da Piedade, Marítimo B, Gazisehir Gaziantep, Moreirense e Seleção do Kuwait .

Qunanto ao FC Noah, o clube foi fundado em 2017 e tem se intrometido na luta pelos troféus da Arménia nos últimos anos. Soma um título no campeonato (2024/25), dois na Taça (2019/20 e 2024/25) e uma Supertaça (2020). Para além disso, esta temporada disputou a fase de liga da Liga Conferência.