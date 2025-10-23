Madeira Underwater 2025 integra Taça do Mundo de Fotografia e Vídeo Subaquático

O Madeira Underwater, o conceituado evento internacional de mergulho da Região Autónoma da Madeira, regressa este ano com uma novidade que eleva ainda mais o seu prestígio: a edição de 2025 contará para a Taça do Mundo da CMAS (Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas) de Fotografia e Vídeo Subaquático, reunindo os melhores mergulhadores-fotógrafos e videógrafos do mundo.
Este evento, que se realiza de 26 de outubro a 29 de outubro na ilha do Porto Santo e de 30 outubro a 2 de Novembro na ilha da Madeira , transforma a Região num ponto de encontro global para entusiastas da fotografia e vídeo subaquático, promovendo a beleza do património marinho e a preservação do oceano.
Os participantes terão a oportunidade de explorar os recifes e formações vulcânicas únicas da costa madeirense, os recifes artificiais que se têm tornado um fator icónico para estas ilhas, captando imagens impressionantes para competição, enquanto partilham experiências com profissionais e amadores de renome internacional.
Estarão em competição duplas de seis países, nomeadamente Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha e Cuba. Igualmente presentes, cinco medalhados, em competições anteriores, e por isso, é esperada uma luta acesa pela conquista das medalhas.
Para o secretário regional da do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, “este é um evento que espelha bem um património subaquático regional fantástico, através da fotografia e vídeo, num ambiente lúdico-desportivo e com alcance internacional.
“Estamos muito orgulhosos por ver o Madeira Underwater integrar o calendário da Taça do Mundo CMAS”, afirma o presidente da Associação de Natação da Madeira, que organiza o evento.
“É um reconhecimento internacional da qualidade do nosso evento e uma oportunidade única para mostrar ao mundo a riqueza subaquática da Madeira”, salienta Pedro Sousa.
A edição deste ano inclui ainda a oportunidade de captar imagens das diversidades únicas na ilha do Porto Santo e na Ilha da Madeira, potenciando assim a competição.
Madeira UnderWater
O evento de fotografia e vídeo subaquático teve o seu início em 2021, com a organização do 18.º Campeonato do Mundo de Fotografia e Vídeos, ao passo que em 2022 integrou o Campeonato Europeu de Fotografias e Vídeo Subaquático.
Dando continuidade ao enorme sucesso, passou igualmente a contar para a Taça e Campeonato de Portugal da modalidade, sendo anualmente aguardado com grande expetativa entre os entusiastas.
CALENDÁRIO
Porto Santo – 26 a 29 de outubro de 2025
26 outubro (domingo): Secretariado – Hotel Vila Baleira Porto Santo
27 outubro (segunda-feira): Mergulhos – 09h30–11h30 / 15h30–17h30
28 outubro (terça-feira): Mergulhos – 09h30–12h30 / 15h30–17h30
29 outubro (quarta-feira): Viagem marítima Porto Santo → Madeira
Madeira – 30 outubro a 1 de novembro de 2025
30 outubro (quinta-feira): Mergulhos – 09h30–11h30 / 15h30–17h30
31 outubro (sexta-feira): Mergulhos – 09h30–11h30 / 15h30–17h30
1 novembro (sábado): Cerimónia de Entrega de Prémios
Os locais de prova serão selecionados diariamente em função das condições meteorológicas, podendo incluir as seguintes zonas:
LOCAIS DE COMPETIÇÃO
Porto Santo:
Corveta Pereira D’Eça (wreck) – GPS: 33°02’49”N, 16°18’01”W
Poio Pequeno – GPS: 33°03’07”N, 16°16’49”W
Gruta – GPS: 33°03’09”N, 16°16’42”W
Cemitério das Âncoras – GPS: 33°03’14”N, 16°17’02”W
Madeira:
Baixa da Cruz – GPS: 32°42’55”N, 16°45’21”W
Garajau – GPS: 32°38’12”N, 16°51’13”W
Baixa das Moreias – GPS: 32°38’03”N, 16°56’19”W
Corveta Afonso Cerqueira (wreck) – GPS: 32°39’03”N, 17°00’25”W
