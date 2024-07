Madeira SAD reforça-se com pivot brasileira

A Madeira Andebol SAD apresentou hoje mais um reforço para a temporada 2024/25. Trata-se de Lígia Costa, pivot de 28 anos que nas duas épocas anteriores atuou no Dunajská Streda, da Eslováquia.

“Receber uma proposta de tamanha importância é motivo de grande entusiasmo, estou ansiosa para começar a fazer uma nova história com novos desafios”, sublinhou a atleta natural do Rio de Janeiro, Brasil.

Antes de jogar na Eslováquia, Lígia Costa acumulou experiências nas ligas de andebol do Kosovo (KHF Ferizaj), Coreia do Sul (Busan), França (US Altkirch), Espanha (Bera Bera) e Polónia (Pogon Szczecin).

A nível internacional, Lígia representou a seleção do seu país nos Mundiais de 20217 e 2023.