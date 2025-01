O Madeira SAD perdeu em casa, este sábado, diante do Házená Kynžvart, em jogo a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Women’s EHF European Cup, apesar de uma grande reação que deu incertezano resultado até ao último segundo. A formação insular vai agora disputar o jogo decisivo na República Checa, depois de uma derrota tangencial por 33-34.

O Házená foi a primeira equipa a chegar à vantagem, mas com boa resposta das madeirenses, que iam sempre reagindo às investidas das jogadoras checas.

A diferença esteve, sobretudo, na boa exibição da guarda-redes Sabrina Novotná, que defendeu algumas ocasiões de perigo criadas pela equipa do Madeira SAD.

Ao intervalo, as madeirenses perdiam por 14-19, mas o jogo continuava bastante disputado e sempre com pequenas margens de diferença. Nos primeiros minutos da segunda metade, o Madeira SAD conseguiu reduzir para 19-21 e para 20-22, antes das checas recuperarem uma vantagem mais confortável.

Ainda assim, nos derradeiros instantes, a formação de Sandra Fernandes voltou a mostrar boa reação e encostou as adversárias às cordas, chegando a reduzir a desvantagem para apenas um golo.

Com dois minutos apenas para jogar, 31-32 no marcador, o Madeira SAD ainda voltou a empatar, em duas ocasiões, mas as checas conseguiram responder rapidamente e passar para a frente logo nas jogadas seguintes.