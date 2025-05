O Madeira SAD e o Benfica garantiram hoje a presença na final da Taça de Portugal feminina de andebol, repetindo o duelo decisivo das últimas duas edições da prova.

A equipa madeirense beneficiou da falta de comparência da Académica de Braga na segunda mão das meias-finais, confirmando o apuramento após a vitória por 26-18 no jogo da primeira mão, realizado em Braga. Com este apuramento, o Madeira SAD, recordista de títulos na competição com 20 troféus, assegura mais uma presença na final.

Já o Benfica, a jogar em casa, voltou a superiorizar-se ao Almeida Garrett, vencendo por 27-19 após ter conquistado a primeira mão por 42-27. A internacional portuguesa Constança Sequeira esteve em destaque ao marcar 13 golos, contribuindo decisivamente para a qualificação das “encarnadas”.

A final da Taça de Portugal feminina de andebol está marcada para o dia 25 de maio, às 15h00, em Matosinhos.

O embate entre as madeirenses, líderes em títulos da competição, e as lisboetas, tetracampeãs nacionais e com nove troféus da Taça, promete um novo capítulo de uma rivalidade que tem marcado o andebol feminino português nas últimas épocas.