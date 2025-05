O evento Madeira Clássico Revival 2025 foi oficialmente apresentado esta segunda-feira. O Funchal voltará a transformar-se num museu vivo e em movimento da história automobilística de competição e de lazer, com uma exposição de 491 veículos, incluindo automóveis, motas e bicicletas antigas e clássicas.

Do total, 35 viaturas datam de antes de 1946 e 456 de depois. Presentes vão estar 18 viaturas todo-o-terreno, 11 oficiais e 63 inscritas na Rampa dos Barreiros, prova que está agendada para a manhã de 25 de maio.

O veículo mais antigo da exposição será uma réplica funcional do Benz de 1886, gentilmente cedido pelo Museu do Caramulo, começou por revelar Miguel Gouveia, presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira (CACM).

A marca mais representada será a Fiat, com 50 viaturas. Nos concursos de restauro e originalidade estarão em competição 7 automóveis, 7 motas e 1 bicicleta. No concurso de originalidade participam 6 automóveis e 10 motas.

As viaturas convidadas este ano aumentaram de duas para três, com destaque para o Bugatti Type 57 Stelvio de 1936, também do Museu do Caramulo, revelou Miguel Gouveia.

Entre outras novidades, o evento contará com dois modelos históricos em exposição na Praça do Povo para assinalar os 70 anos do Fiat 600 e os 75 do Porsche 356. Haverá também uma mostra de 12 viaturas Rally Legend, a promover o Rally Madeira Legend, que vai para a estrada entre o dia 20 a 22 de novembro.

Uma das principais alterações será o encerramento da faixa azul da Avenida do Mar, entre a Praça da Autonomia e a Rotunda Sá Carneiro, permitindo que parte da exposição passe a circular em circuito entre as 10h00 e as 19h00.

O palco e a zona comercial serão deslocados para junto da Assembleia Legislativa da Madeira, libertando a Praça do Povo para a circulação de viaturas em desfile.O Cais da Cidade acolherá uma nova exposição de 14 supercarros, incluindo modelos raros como o Porsche GT3 e o McLaren. Está ainda prevista a criação de uma zona de atividades para famílias, com pistas de carrinhos a pedais.

Por fim, 60 visitantes terão a oportunidade de fazer um batismo de estrada num automóvel clássico, através de sorteios promovidos pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira. Os interessados poderão escolher a marca do veículo e realizar um pequeno percurso pela Avenida do Mar.