A segunda edição do Madeira Backyard Ultra, “a corrida que apenas se sabe quando começa e nunca quando termina”, realiza-se no próximo dia 29 de novembro.

Organizada pelo Clube Escola do Estreito – Madeira, com o apoio institucional da Câmara Municipal de Machico, trata-se, de acordo com a organização, de uma prova de resistência, num circuito de 6.706 metros, com base no Parque Desportivo de Água de Pena, e que tem de ser completado em uma hora.

A particularidade é que a corrida reinicia a cada hora, até só haver um atleta em prova, que se irá consagrar o vencedor, o mais resistente, o mais resiliente!

Na primeira edição do evento, o grande vencedor foi Adriano Furtado, que resistiu perante toda a concorrência, correndo durante 37 horas e cerca de 248 km, “a maior distância corrida na Madeira que se tenha conhecimento”.

Mais do que uma prova física, este desafio testa os limites da mente, e por isso é atrativo a qualquer pessoa disposta a desafiar-se. “É no fundo uma viagem de autodescoberta onde cada um é convidado a superar-se”, ressalva a nota da organização.

As inscrições para a prova estão abertas e decorrem até ao dia 17 de agosto, sendo que neste momento mais de 60% das vagas já estão preenchidas.