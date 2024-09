Madalena Costa lidera mundial de patinagem artística - livre de juniores

Madalena Costa protagonizou hoje a melhor prestação no programa curto de Patinagem Artística - Livre, no escalão de juniores, do World Skate Games 2024, que está a decorrer em Rimini, Itália.

A atleta do SC Santacruzense, que se encontra a representar a Seleção Nacional, somou um total 92.98 pontos, ficando assim bem alinhada para revalidar o título de campeã do mundo conquistado de forma brilhante no ano passado.

Na quinta-feira, a “jovem prodígio” da patinagem mundial vai realizar o programa longo.

Refira-se que Madalena Costa sagrou-se Campeã do Mundo de Patinagem Artística - Livre, em 2023, ainda com idade em escalão de cadetes, com 14 anos.