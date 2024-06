Lille oficializa saída do treinador português Paulo Fonseca

A saída do treinador português Paulo Fonseca do Lille foi hoje oficializada pelo clube francês, com agradecimentos ao técnico depois de duas épocas à frente da equipa de futebol do emblema gaulês.

“Treinador do LOSC desde o verão de 2022, Paulo Fonseca deixa o clube após duas épocas de colaboração e no final de 2023/24”, refere o clube na sua página oficial na Internet, lembrando que o clube entrará em 2024/25 na pré-qualificação para a Liga dos Campeões.

Paulo Fonseca viu o Lille terminar a época na Ligue 1 em quarto lugar, depois de já ter sido quinto na anterior temporada, de 2022/23, colocando o clube por duas vezes com entrada nas provas europeias.

De acordo com a imprensa, o treinador português, que na carreira passou por clubes como Desportivo das Aves, Paços de Ferreira, FC Porto, Sporting de Braga, Shakhtar Donetsk e Roma, deverá ser o novo técnico dos italianos do AC Milan.

Entretanto, o Lille anunciou, pouco depois de oficializar a saída de Paulo Fonseca, a chegada de Bruno Génésio como novo treinador, com um contrato de duas épocas.