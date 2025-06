Cristiano Ronaldo mostrou-se hoje confiante num triunfo de Portugal na final do domingo da Liga das Nações de futebol frente à “melhor do mundo” Espanha e enalteceu o trabalho do selecionador português, Roberto Martínez.

“Ganhámos à Alemanha e esperamos que amanhã [domingo] possa ser um dia feliz para Portugal. A Espanha não perde há 24 jogos, mas Portugal também tem as suas armas e vamos para dentro de campo a pensar que as coisas vão correr bem. O que mais desejo é que Portugal esteja a bom nível e que ganhe, frente a uma seleção que se calhar é a melhor do mundo”, afirmou Cristiano Ronaldo.

O capitão da equipa das ‘quinas’ falava aos jornalistas no Allianz Arena, em Munique, na conferência de imprensa de antevisão da final da quarta edição da Liga das Nações.

Antes de arrancar o torneio, de acordo com a imprensa desportiva, a continuidade de Roberto Martínez no cargo de selecionador português estava em perigo, situação que fez hoje Ronaldo sair em defesa do técnico espanhol.

“Se um selecionador chega à final é porque tem feito um excelente trabalho. Questionar isso faz-me confusão. Se chega à final e é contestado, imaginem os outros. Tem havido falta de respeito nesse tema”, referiu o jogador de 40 anos.

Para Ronaldo, que vai disputar a quarta final por Portugal, depois do Euro2004, Euro2016 e Liga das Nações de 2019, o atual selecionador nacional tem mesmo feito um “trabalho extraordinário”.

“Estamos muito felizes com o trabalho que tem feito. Chegar, falar o nosso idioma, cantar o nosso hino, a paixão diária, é o que mais valorizo. O que importa são os resultados e esses têm sido positivos. Ganhe ou não, vai haver sempre debate, mas isso não faz sentido para mim”, acrescentou.

O avançado ainda abordou as possibilidades de Portugal no Campeonato do Mundo do próximo ano, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, mas, para já, descartou qualquer favoritismo.

“Espanha é favorita, Portugal não sei. Espanha está habituada a ganhar mais. Se tivesse de apostar, diria que a Espanha seguramente. Portugal oxalá que sim”, considerou.

Sobre a possibilidade de disputar esse torneio com 41 anos de idade, Ronaldo disse que “o dia de amanhã nunca sabe”.

“O momento é bom e bonito, Continuo aqui a competir com gente 20 anos mais nova que eu. Estou porque quero. Depois, o dia de amanhã não se sabe. Na vida tudo pode mudar de um dia para outro. É viver o momento”, concluiu.

O Portugal-Espanha, a quarta final da história do futebol luso, está agendado para as 20:00 (21:00 horas locais), no Allianz Arena, em Munique, e terá arbitragem do suíço Sandro Scharer.