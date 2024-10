Liga Nações: Portugal soma terceira vitória na Polónia e fica mais perto dos ‘quartos’

A seleção portuguesa de futebol ficou hoje mais perto dos quartos de final da Liga das Nações, ao vencer por 3-1 na visita à Polónia, para a terceira jornada do Grupo A1.

Bernardo Silva, aos 26 minutos, e o capitão Cristiano Ronaldo, aos 37, deram vantagem à equipa das ‘quinas’, Piotr Zielinski reduziu para os anfitriões, aos 78, antes de Jan Bednarek ter fixado o resultado final, com um golo na própria baliza, aos 88.

Portugal lidera isoladamente o grupo, com nove pontos, mais três do que a Croácia, que hoje venceu em casa por 2-1 à Escócia, que continua a zero, enquanto a Polónia soma três pontos.