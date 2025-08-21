MADEIRA Meteorologia
Liga Europa: SC Braga goleia Lincoln Red Imps

    Partida contra gibraltinos decorreu no Estádio do Algarve. LUIS BRANCA / EPA
Lusa

Desporto
Data de publicação
21 Agosto 2025
22:50
O Sporting de Braga tem praticamente garantida a entrada na fase de liga da Liga Europa de futebol, depois de hoje ter goleado o Lincoln Red Imps, por 4-0, em jogo da primeira mão do play-off.

No Estádio Algarve, recinto em que a formação de Gibraltar atuou como visitada, o espanhol Victor Gómez marcou o seu primeiro golo pelos bracarenses, aos 34 minutos, antes de o médio uruguaio Rodrigo Zalazar ‘bisar’, aos 39 e 80, e o espanhol Pau Victor fixar o resultado, aos 90.

O encontro da segunda mão realiza-se dentro de uma semana, em 28 de agosto, em Braga, sendo que o vencedor desta eliminatória garante uma vaga na fase de liga, enquanto o derrotado será relegado para a Liga Conferência.

