Liga Europa: FC Porto sofre primeira derrota da temporada

O FC Porto averbou esta quinta-feira a primeira derrota ao comando do técnico Francesco Farioli.
Na deslocação ao City Ground, reduto do Nottingham Forest, os dragões perderam por 2-0, a contar para a 3.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.
Morgan Gibbs-White, aos 19’, e Igor Jesus, aos 77’, ambos de grande penalidade, marcaram os golos da equipa inglesa, que hoje estreou o terceiro treinador de 2025/26, Sean Dyche.
Este foi o 2.º triunfo do Nottingham Forest esta temporada, depois da vitória na 1.ª jornada da Premier League, em agosto.
Com este resultado, o FC Porto continua a somar seis pontos, ocupando a 15.ª posição, em zona de play-off.
Midtjylland, SC Braga e Lyon lideram a prova com nove pontos.
As eleições autárquicas de 12 de outubro deixaram, na Madeira, um conjunto de sinais claros sobre o estado atual da política regional e local. Talvez por...
Antigamente, fazer a cama dos noivos era quase tão obrigatório como casar-se. Não havia volta a dar. Podia-se dispensar muita coisa, mas essa tradição,...
Cuidar da saúde mental não é luxo: é infraestrutural. Numa sociedade que mede valor em produtividade e presença online, o autocuidado funciona como travão...
Pai, lembras-te de mim?Eu sou aquela voz pequeninaque te chamava no meio da noitequando os monstros se escondiam no escuroe tu chegavas... sempre.
Lembras-te...
Com raízes etimológicas no alemão, o termo Schadenfreude é uma combinação das palavras “Schaden” (dano ou prejuízo) e “Freude” (alegria). Significa, pois,...
Com a chegada do outono, do tempo mais frio e das chuvas mais intensas, a paisagem madeirense recupera lentamente o seu verde mais intenso. É também nesta...
PALAVRAS APENAS
“Onde vos retiver a beleza de um lugar,
há um Deus que vos indica o caminho
do espírito”
(Natália Correia)
A pretexto do Dia Nacional dos Bens Culturais...
GATEIRA PARA A DIÁSPORA
No dia 5 de outubro, chegaram os quatro ativistas portugueses detidos em Israel ao aeroporto de Lisboa; depois de alguma confusão, as câmaras de televisão...
Foi no passado dia 16 de outubro que voltámos a celebrar o Dia Mundial da Alimentação. Um dia que serve não só para relembrar as regras de uma alimentação...
Com as eleições do passado dia 12 de outubro, encerra-se um ciclo complexo de atos eleitorais marcados por muita instabilidade, com quedas sucessivas dos...
Com a rápida adoção das criptomoedas em Portugal, cada vez mais investidores estão recorrendo a modelos de mineração em nuvem devido às suas baixas barreiras de entrada e altos retornos....
Os líderes europeus, reunidos hoje em Bruxelas, instaram a Comissão Europeia a apresentar em breve um “plano ambicioso e abrangente” para habitação a preços...
O líder do Chega, André Ventura, avisou hoje que o partido votará contra a lei da nacionalidade caso o PSD não aceite as suas exigências, entre as quais...
Delegações do Hamas e do seu rival, Fatah, reuniram-se hoje no Egito para discutir as medidas a tomar após a guerra na Faixa de Gaza, disse fonte próxima...
O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, em conferência de imprensa realizada no edifício da futura sede do partido, em Santa Cruz, destacou...
A ex-presidente da Camara da Ponta do Sol assumiu hoje perante o Conselho Regional do PS total disponibilidade para se candidatar à liderança do partido....
O Conselho Regional do PS-Madeira aprovou por unanimidade a realização de eleições internas no próximo dia 13 de dezembro.
Já o congresso, está agendado...
O Exército israelita confirmou hoje a morte de oito membros do grupo palestiniano Hamas que, segundo Telavive, estiveram envolvidos nos ataques conduzidos...
O Sporting de Braga manteve hoje a invencibilidade na Liga Europa de futebol, ao impor-se em casa aos sérvios do Estrela Vermelha por 2-0, na terceira...
Os líderes da União Europeia (UE) comprometeram-se hoje com as “ambições climáticas” da Europa até 2040, como etapa intermédia rumo à neutralidade carbónica...