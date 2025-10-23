Liga Europa: FC Porto sofre primeira derrota da temporada

O FC Porto averbou esta quinta-feira a primeira derrota ao comando do técnico Francesco Farioli.

Na deslocação ao City Ground, reduto do Nottingham Forest, os dragões perderam por 2-0, a contar para a 3.ª jornada da fase de liga da Liga Europa.

Morgan Gibbs-White, aos 19’, e Igor Jesus, aos 77’, ambos de grande penalidade, marcaram os golos da equipa inglesa, que hoje estreou o terceiro treinador de 2025/26, Sean Dyche.

Este foi o 2.º triunfo do Nottingham Forest esta temporada, depois da vitória na 1.ª jornada da Premier League, em agosto.

Com este resultado, o FC Porto continua a somar seis pontos, ocupando a 15.ª posição, em zona de play-off.

Midtjylland, SC Braga e Lyon lideram a prova com nove pontos.