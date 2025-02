O FC Porto inicia na quinta-feira, com a receção à Roma, a eliminatória para chegar aos oitavos de final da Liga Europa de futebol, num momento em que atravessa uma das piores fases da sua história desportiva.

O arranque de 2025 tem sido terrível para os ‘dragões’, que têm apenas um triunfo nos oito encontros disputados este ano, e, apesar das melhorias exibicionais, o confronto com a equipa romana, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, marcada para as 20:00, no Estádio do Dragão, surge num momento delicado.

A única vitória do FC Porto em 2025 aconteceu precisamente na Liga Europa, com os três pontos conquistados em casa do Maccabi Telavive (1-0), na estreia de Martín Anselmi como treinador, a revelarem-se decisivos para a continuidade dos ‘dragões’ em prova.

O clube português, vencedor da segunda prova europeia de clubes em 2003 (ainda como Taça UEFA) e em 2011, terminou a fase de liga na 18.ª posição, com 11 pontos, apenas mais um do que o Sporting de Braga, que foi 25.º e ficou eliminado, defrontando a Roma, que terminou em 15.º, com 12.

Se o FC Porto atravessa uma fase complicada, o empate nos minutos finais do clássico com o Sporting deixou alguma motivação, assim como o histórico com a Roma, por quem nunca foi afastado em três eliminatórias anteriores.

As duas equipas encontraram-se pela primeira vez em 1981/82, na segunda ronda da Taça das Taças, com os ‘dragões’ a vencerem por 2-0 nas Antas e empatando a zero em Roma para garantir a presença na fase seguinte.

Foi preciso esperar mais de 35 anos para as duas equipas se voltarem a encontrar, com novo sucesso para o FC Porto, no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de 2016/17, com um empate do Dragão a ser revertido com um claro triunfo por 3-0 na capital italiana.

Duas temporadas depois, os ‘dragões’ suplantaram novamente a Roma, desta feita nos oitavos de final da ‘Champions’, mesmo depois de terem sofrido a única derrota com os ‘giallorossi’ por 2-1, garantindo o apuramento com uma vitória por 3-1 em casa, após prolongamento.

Caso ultrapasse a Roma no play-off, o FC Porto encontrará nos ‘oitavos’ os espanhóis do Athletic Bilbau ou o histórico rival dos romanos, a Lazio.

O Fenerbahçe, treinado pelo português José Mourinho, também procura chegar aos oitavos de final da Liga Europa e recebe os belgas do Anderlecht, naquela que é a melhor fase da temporada dos turcos, com 12 jogos seguidos sem derrotas em todas as competições.

O Ajax, a outra equipa presente nesta fase que já venceu a prova, a par com o FC Porto, vai visitar os belgas do Union Saint-Gilloise, com os Países Baixos a serem o país mais representado neste play-off. Além do clube de Amesterdão, marcam presença nesta fase o Twente, que defronta o Bodo/Glimt, da Noruega, e o AZ Alkmaar, que encontra os turcos do Galatasaray.

Além da Roma, apenas está nesta fase da prova mais uma equipa das cinco principais ligas europeias, a Real Sociedad, com o clube espanhol a visitar a Dinamarca na primeira mão, para defrontar o Midtjylland.

A segunda mão do play-off está marcada para 20 de fevereiro e os vencedores da eliminatória juntar-se-ão nos oitavos de final aos oito melhores da fase de liga, entre os quais o Manchester United, treinado por Ruben Amorim.

Além dos ‘red devils’, estão já qualificados para a fase seguinte Lazio, Athletic Bilbau, Olympiacos, Rangers, Eintracht Frankfurt, Rangers e Tottenham.