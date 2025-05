Ruben Amorim pode tornar-se o quinto treinador português a conquistar uma prova europeia de clubes, juntando-se a alguns dos nomes mais sonantes do futebol nacional, caso o Manchester United se imponha na final da Liga Europa.

O técnico português, que até iniciou a época 2024/25 no Sporting, vai orientar os ‘red devils’ no jogo de quarta-feira com o Tottenham, na cidade espanhola de Bilbau, e, se vencer, fará companhia na galeria de campeões a José Mourinho, Artur Jorge, Anselmo Fernández e André Villas-Boas.

Dos quatro treinadores portugueses que já ergueram um troféu continental, José Mourinho foi o único que teve oportunidade de o fazer mais do que uma vez. Foi também o último a consegui-lo, há três anos, quando levou a Roma a vencer a edição inaugural da Liga Conferência, em 2021/22.

Aos 40 anos, Ruben Amorim tem a mesma idade de José Mourinho quando conquistou o primeiro título europeu, na liderança do FC Porto, que venceu o Celtic na final da Taça UEFA de 2002/03, por 3-2, após prolongamento, em Sevilha, Espanha.

Na época seguinte (2003/04), José Mourinho alcançou, talvez, a maior proeza da carreira, ao vencer a prova mais importante, já no ‘inacessível’ formato de Liga dos Campeões, ainda como treinador do FC Porto, graças ao triunfo no jogo decisivo sobre o Mónaco, por 3-0, na cidade alemã de Gelsenkirchen.

José Mourinho repetiu a fórmula na ‘Champions’ seis anos mais tarde, em 2009/10, mas como técnico de um clube com mais recursos, o Inter de Milão, que ganhou por 2-0 ao Bayern Munique, em Madrid, e na Liga Europa, sucessora da Taça UEFA, em 2016/17, precisamente, no Manchester United, vencedor por 2-0 na final frente ao Ajax, em Solna, na Suécia.

Apesar do duplo sucesso na Liga dos Campeões, José Mourinho não foi o primeiro treinador português a conquistar a prova de elite da UEFA. Essa façanha pertenceu a Artur Jorge, que, em 1986/87, proporcionou ao FC Porto o primeiro troféu continental, em Viena, graças a triunfo por 2-1 sobre o Bayern Munique.

Anselmo Fernández é, por uma questão de atualidade, o nome menos reconhecível da lista, mas foi o primeiro a ganhar uma final europeia, o único título que o Sporting ostenta, na Taça das Taças (entretanto extinta) na distante temporada de 1963/64, na sequência do célebre ‘cantinho do Morais’.

Atual presidente do FC Porto, André Villas-Boas também entrou na restrita lista de técnicos portugueses que alcançaram a glória nas competições da UEFA, em 2010/11, sempre nos ‘dragões’, ao vencer uma final da Liga Europa 100% nacional, com o Sporting de Braga, por 1-0.