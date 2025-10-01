Liga dos Campeões: Sporting derrotado em Nápoles

O Sporting averbou esta noite uma derrota, por 2-1, na casa do Nápoles, em partida da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
O dinamarquês Rasmus Hojlund apontou os dois golos da formação italiana, aos 36’ e aos 79’, enquanto que a equipa leonina chegou ao golo na marcação de uma grande penalidade, por intermédio de Luis Suárez, aos 62’.
Com este resultado, o Sporting continua a somar três pontos, os mesmos que o adversário desta noite, que tinha perdido na ronda anterior.
Na próxima jornada da Champions, os leões recebem o Marselha, em partida agendada para 22 de outubro.
Nasci na Madeira, um cantinho no céu, isolado para o bom e para o mau. Longe das guerras, com acesso a educação, saúde e perspetiva de futuro. Mas no mesmo...
O “Barómetro do Poder Local” de 2025, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, revela os seguintes dados: 83% dos inquiridos têm uma imagem positiva das...
Há chavões que a direita radical portuguesa conseguiu instituir, usando a técnica que lhe é característica: mentir. Dizem que os partidos democratas em...
No artigo anterior com igual título pretendeu-se sensibilizar para a adopção consciente de um cão e das muitas implicações desta decisão. Mas há mais a...
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
Casas.
O direito à casa saltou para o topo das prioridades das famílias, dos partidos, das instituições em geral.
É assim em qualquer concelho da Madeira....
Falar mal da Justiça é falar mal da nossa sociedade como um todo.
Porque a Justiça é sempre o reflexo de todos nós enquanto comunidade.
Por isso, temos...
A maioria das pessoas passa a vida inteira trabalhando por um salário, mas os indivíduos mais ricos evitam salários completamente. Por quê? Porque os salários são limitados, enquanto...
Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi registado pelas 21:18 de hoje a sudoeste de Pombal (Leiria), onde foi sentido tal como no concelho...
O dinamarquês Rasmus...
O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove a 1.ª edição do Curso de Formação ‘Sexualidade, Fertilidade e Cancro’, dirigido...
O deputado único do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República afirma na tarde desta quarta-feira que foi vítima de “um ataque soez na comunicação...
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou hoje ter confirmado junto do Governo que os portugueses detidos terão apoio consular da embaixada...
O Laboratório de Metrologia da Madeira celebrou hoje 25 anos. Miguel Albuquerque, presente na cerimónia, enalteceu a importância desta infraestrutura para...
A Flotilha Global Sumud que transporta ajuda para Gaza anunciou hoje que Israel iniciou a aproximação aos seus principais navios.
“A abordagem começou”,...
A cientista Jane Goodall faleceu hoje, aos 91 anos, informou o Instituto Jane Goodall, de que é fundadora.
De acordo com uma publicação nas redes sociais,...
O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura elogiou, esta tarde, o trabalho feito ao nível da investigação pelo Museu Etnográfico da Madeira....
É uma boa notícia para os madeirenses e milhares de turistas que diariamente visitam a Madeira. Todos os túneis da Região entre o aeroporto e a Calheta...