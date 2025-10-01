Liga dos Campeões: Sporting derrotado em Nápoles

O Sporting averbou esta noite uma derrota, por 2-1, na casa do Nápoles, em partida da 2.ª jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O dinamarquês Rasmus Hojlund apontou os dois golos da formação italiana, aos 36’ e aos 79’, enquanto que a equipa leonina chegou ao golo na marcação de uma grande penalidade, por intermédio de Luis Suárez, aos 62’.

Com este resultado, o Sporting continua a somar três pontos, os mesmos que o adversário desta noite, que tinha perdido na ronda anterior.

Na próxima jornada da Champions, os leões recebem o Marselha, em partida agendada para 22 de outubro.