Liga dos Campeões: Benfica perde em Turim, mas ainda sonha

    Weston McKennie fez o segundo golo da ‘velha senhora’. ALESSANDRO DI MARCO / EPA
21 Janeiro 2026
O Benfica perdeu esta noite na casa da Juventus, por 2-0, mas ainda continua com possibilidades matemáticas de se apurar para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Esta noite, em Turim, a contar para a 7.ª e penúltima jornada da fase de liga, os encarnados foram derrotados por 2-0, com golos sofridos na 2.ª parte, por intermédio de Khéphren Thuram, aos 55’, e Weston McKennie, aos 64’.

Até final do encontro, nota para a grande penalidade falhada do benfiquista Vangelis Pavlidis, aos 81’.

Com este resultado, o Benfica continua em zona de eliminação, com seis pontos, no entanto ainda mantém esperanças de seguir em frente na prova. Para isso acontecer terá de ganhar o Real Madrid, em casa, de hoje a oito dias, e esperar que uma série de equipas não vença os respetivos jogos.

