MADEIRA Meteorologia
Liga dos Campeões: Benfica com derrota tangencial na casa do Chelsea

    Auto-golo de Ríos deu vitória aos londrinos. TOLGA AKMEN / EPA
Redação

Desporto
Data de publicação
30 Setembro 2025
21:55
Comentários

O Benfica perdeu esta noite, em Londres, com o Chelsea, por 1-0, em partida da 2.ª jornada da Fase de Liga da Liga dos Campeões.

Um auto-golo de Richard Ríos, aos 18’, selou o triunfo dos britânicos, que somaram assim o primeiro triunfo na competição.

Por seu turno, o Benfica continua sem pontuar na Champions, seguindo-se nova visita a Inglaterra a 21 de outubro, desta feita para defrontar o Newcastle.

