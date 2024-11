O sorteio dos quartos de final e meias-finais da Liga A da Liga das Nações de futebol, competição que Portugal venceu em 2019, decorrerá em 22 de novembro, em Nyon, na Suíça, informou hoje a UEFA.

Para os inéditos quartos de final, da quarta edição, o sorteio contará no pote 1 com os primeiros classificados dos quatro grupos da Liga A, que terão o estatuto de cabeças de série, com os segundos classificados no pote 2, sendo estes os primeiros a serem extraídos, jogando a primeira mão em casa.

Nos ‘quartos’, marcados para 20 e 23 de março de 2025, nenhuma seleção pode ser emparelhada com outra que tenha defrontado na fase de grupos.

O sorteio também ditará os embates das meias-finais, sendo que a ‘final four’, em local a determinar, está marcada para 04, 05 e 08 de junho de 2025.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, seguido da Croácia, com sete, da Polónia, com quatro, e da Escócia, e quando lhe falta disputar dois jogos, com polacos, na sexta-feira, no Estádio do Dragão (19:45), e com croatas, na segunda-feira, em Split.

Além dos quartos de final e meias-finais da Liga A, também serão sorteados os play-offs das Ligas A/B, B/C e C/D.