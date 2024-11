Liga das Nações: Portugal empata na Croácia

A seleção portuguesa de futebol empatou hoje 1-1 diante da Croácia, em jogo da sexta e última jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, que decorreu no Estádio Poljud, em Split.

Portugal fechou o grupo isolado na frente, com 14 pontos, sendo seguido pela Croácia, com oito, enquanto a Escócia foi terceira, com sete, e a Polónia quarta, com quatro.