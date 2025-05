Liga das Nações: Fátima e Telma convocadas para Wembley e Barreiros

As madeirenses Fátima Pinto e Telma Encarnação, ambas do Sporting, integram a convocatória do selecionador nacional de futebol feminino para os últimos encontros de Portugal no Grupo A3 da Liga das Nações.

As navegadoras defrontam a Inglaterra a 30 de maio, no Estádio do Wembley, em Londres, a 30 de maio (19h45), e a Bélgica, no Estádio do Marítimo, no Funchal, a a 3 de junho (18h00).

Portugal ocupa o terceiro lugar do grupo, em zona de play-off de manutenção na divisão de elite, com quatro pontos, menos três do que a Inglaterra e a cinco de distância da líder Espanha, enquanto a Bélgica ocupa a quarta e última posição, com três pontos.

A grandes novidades da convocatória são as chamadas de Carolina Correia e Samara Lino, ambas do Torreense, clube que ergueu a Taça de Portugal no último sábado. Nota também para os regressos de Sierra Cota-Yarde e Jéssca Silva.

Lista de convocadas:

- Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Sierra Cota-Yarde (Toronto, Can).

- Defesas: Ana Seiça (Tigres, Mex), Ana Borges (Sporting), Bárbara Lopes (Torreense), Carolina Correia (Torreense), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Catarina Amado (Benfica) e Carole Costa (Benfica).

- Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Beatriz Fonseca (Sporting), Dolores Silva (Sporting de Braga), Tatiana Pinto (Atlético Madrid, Esp), Fátima Pinto (Sporting) e Samara Lino (Torreense).

- Avançadas: Ana Dias (Tigres, Mex), Ana Capeta (Sporting), Carolina Mendes (Racing Power), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Gothan, EUA), Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex) e Telma Encarnação (Sporting).