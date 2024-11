Liga das Nações: Confira os onzes iniciais de Portugal e Polónia

Já são conhecidas as equipas inciais das seleções de futebol de Portugal e da Polónia, que hoje se defrontam em jogo da quinta jornada do Grupo A1 da Liga das Nações, marcado para as 19h45, no Estádio do Dragão, no Porto.

Onze de Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Pedro Neto, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo (capitão).