Liga das Nações: Confira o onze de Portugal para o duelo com a Escócia

A Seleção de Portugal defronta, esta terça-feira, a congénere da Escócia, em duelo a contar para a 4.ª jornada do Grupo A1 da Liga das Nações.

O apito inicial dá-se pelas 19h45, em Hampden Park, Glasgow.

O selecionador nacional Roberto Martínez vai apostar no seguinte onze titular: Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Rúben Dias e Nuno Mendes; João Palhinha, Bruno Fernandes e Vitinha; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

No banco de suplentes luso estão Ricardo Velho, Rui Silva, Nélson Semedo, Diogo Dalot, Renato Veiga, Rúben Neves, Bernardo Silva, Otávio, João Neves, Francisco Trincão, Rafael Leão e João Félix.

Já Pedro Neto, Samuel Costa e Tomás Araújo foram preteridos

No que diz respeito à Escócia, o conjunto orientado por Steve Clarke, vai alinhar de início com Craig Gordon; Anthony Ralston, John Souttar, Grant Hanley e Andy Robertson; Billy Gimour, Kenny McLean; Ryan Christie, Scott McTominay e Ben Doak; Che Adams.

Portugal, que pode qualificar-se para os quartos de final hoje, lidera o Grupo A1 com nove pontos, à frente de Croácia, com seis, Polónia, com três, e Escócia, com zero.