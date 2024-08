Líder do Campeonato de Portugal de DRIFT na Madeira a 25 de agosto

O líder do Campeonato de Portugal de DRIFT, Raman Kandratsenka em BMW, foi confirmado hoje como grande cabeça de cartaz do Troféu da Madeira DRIFT / Yellow MotorLobos 2024, que terá lugar na Praça da Autonomia no próximo dia 25 de agosto.

Este evento, que está inserido nas comemorações do dia da cidade do Funchal, antecede, em uma semana, a realização do Sem Tração, a cargo da Flick.