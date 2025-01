O treinador madeirense Leonardo Jardim poderá rumar ao Brasil para orientar o Cruzeiro.

O treinador português, de 50 anos, que atualmente se encontra a orientar o Al Ain, está em conversações para rescindir com o emblema dos Emirados Árabes e em vias de aceitar a proposta, entretanto apresentada, pelo emblema brasileiro.

Os responsáveis do Cruzeiro já formularam um convite ao técnico madeirense e receberam luz verde deste para a troca de documentação, segundo a imprensa brasileira. Com este sinal de Jardim os mineiros deixaram cair a ideia de contratar Luís Castro, que também não estaria recetivo ao convite.

Ao que tudo indica, Jardim, gosta do projeto e da dimensão de um clube que já foi quatro vezes campeão do Brasil e duas vezes campeão da América do Sul, ao vencer a Libertadores em 1976 e 1997.

A boa organização e o nível de profissionalismo do Cruzeiro são outros fatores que levam Jardim a encarar com boa recetividade esta hipótese de assumir o clube.

Em quase 22 de carreira como treinador principal, Leonardo Jardim passou por 11 clubes de seis países e comandou grandes craques de muitas nacionalidades e caso ingresse no Cruzeiro vai orientar jogadores de grande gabarito, casos de, entre outros, Gabigol, Dudu, Matheus Pereira e Cássio.