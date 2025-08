Um golo de Fran Navarro, já no prolongamento, permitiu hoje ao Sporting de Braga apurar-se para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, ao vencer os búlgaros do Levski Sófia por 1-0.

Depois do nulo verificado na primeira mão, que teimou em se manter na segunda, a eliminatória teve de ser resolvida no tempo extra, sorrindo para os bracarenses, que viram o espanhol anotar o tento solitário ainda na primeira parte do prolongamento, aos 104 minutos.

A equipa comandada pelo espanhol Carlos Vincens jogará com os romenos do Cluj na terceira pré-eliminatória de qualificação para a segunda prova mais importante da UEFA a nível de clubes, jogando a primeira mão fora de casa, em 07 de agosto, e a segunda em Braga, no dia 14.