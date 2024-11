LE: FC Porto empata na Bélgica

O FC Porto empatou hoje 2-2 na visita ao Anderlecht, na quinta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, num jogo em que esteve duas vezes em vantagem, mas permitiu a recuperação dos belgas.

No Lotto Park, os ‘dragões’ adiantaram-se no mercador com um golo do brasileiro Galeno, aos 24 minutos, de penálti, mas o Anderlecht chegou ao empate aos 52, por Tristan Degreef. O FC Porto voltou à vantagem aos 83, com um tento de Fábio Vieira, mas a equipa de casa resgatou o empate três minutos depois, por Francis Amuzu.

O FC Porto, que não vence há quatro jogos para todas as competições (três derrotas e um empate), está provisoriamente no 19.º lugar, com cinco pontos, enquanto o Anderlecht, que ainda não perdeu na Liga Europa, é quarto, com 11.