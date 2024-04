LC: PSG e Dortmund eliminam Barcelona e Atlético de Madrid

Os catalães, que conseguiram vencer em França, por 3-2, na partida da primeira mão, até entraram bem na partida, abrindo o marcador por Raphinha (12), mas expulsão de Ronald Araújo (29), acabou por facilitar a vida aos parisienses.

Dembélé empatou a contenda ainda antes do intervalo (40), e depois do descanso, Vitinha (54) e Mbappé, de grande penalidade (61), operaram a reviravolta no agregado da eliminatória. As dúvidas foram dissipadas aos 89, com novo golo de Mbappé.