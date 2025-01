O extremo argentino Ángel Di Maria esteve hoje presente no último treino do Benfica antes do jogo com o FC Barcelona, da sétima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol.

Di Maria saiu lesionado na partida frente ao Farense, dos quartos de final da Taça de Portugal, e falhou o jogo de sexta-feira diante do Famalicão, a contar para a I Liga, mas hoje esteve no relvado com o restante grupo de trabalho e deve ser opção para a receção aos catalães.

Ausentes da sessão de trabalho estiverem Tiago Gouveia e Renato Sanches, que devido a problemas físicos efetuaram tratamento e trabalho de ginásio, num treino em que o técnico Bruno Lage contou com a presença dos jovens João Fonseca, Nuno Félix, Leandro Santos, Francisco Domingues, Tiago Freitas e Eduardo Fernandes.

O Benfica está no 15.º lugar da classificação na ‘Champions’, com 10 pontos, em zona do play-off de acesso aos oitavos de final, enquanto o FC Barcelona está em segundo, com 15, em boa posição para seguir de forma direta para a fase seguinte.

A partida está agendada para terça-feira, às 20:00, no Estádio da Luz, e vai ser dirigida pelo neerlandês Danny Makkelie.