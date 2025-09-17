LC: Campeão PSG e ‘tubarões’ europeus entram a vencer na fase de liga

O Paris Saint-Germain iniciou hoje a defesa da Liga dos Campeões de futebol com uma goleada sobre a Atalanta (4-0), num dia em que todos os ‘tubarões’ demonstraram que querem ser candidatos ao mais importante título europeu.
Além do PSG, o Inter Milão, vice-campeão, foi ao campo do Ajax vencer por 2-0, o Bayern Munique recebeu e bateu o campeão mundial Chelsea, por 3-1, e o Liverpool, com um golo nos descontos, ultrapassou em Anfield o Atlético Madrid (3-2).
A viver o maior momento da sua história, depois de uma época 2024/25 que foi épica, o Paris Saint-Germain mostrou que quer continuar a vencer na nova temporada e iniciou a ‘Champions’ de forma dominante e com um triunfo esclarecedor sobre os italianos da Atalanta, com novo ‘toque’ português.
Já depois do brasileiro Marquinhos, aos três minutos, e do georgiano Kvaratskhelia, aos 39, Nuno Mendes fez o 3-0, aos 51, e Gonçalo Ramos, que iniciou a partida no banco, fechou a contagem, aos 90+1.
Mendes e Vitinha foram titulares nos franceses, assim como João Neves, que saiu lesionado aos 58 minutos, dando lugar precisamente a Gonçalo Ramos.
Já o Inter foi mais pragmático em Amesterdão e bateu o Ajax com um ‘bis’ do francês Marcus Thuram, assinado aos 42 e 47 minutos, numa partida em que os italianos, mesmo com um susto ou dois, nunca tiveram o triunfo em perigo.
Também num duelo entre antigos campeões europeus, o Bayern Munique confirmou o papel de favorito perante o Chelsea, de regresso à ‘primeira divisão’ europeia, e logo com dois golos de um inglês, o avançado Harry Kane, que marcou aos 27 minutos, de grande penalidade, e aos 63, depois de um autogolo de Chalobah, aos 20, ter aberto caminho aos germânicos.
Com Pedro Neto a titular, o Chelsea ainda ganhou alguma esperança aos 29 minutos, quando Palmer reduziu para 2-1, mas os bávaros foram sempre mais fortes do que o atual campeão mundial.
O jogo com mais emoção da noite aconteceu em Anfield, embora muito por culpa do Liverpool, que deixou fugir uma vantagem de dois golos e quase teve a ceder um empate ao Atlético Madrid, de Diego Simeone.
Robertson, aos quatro minutos, e o egípcio Salah, que tinha assistido o escocês, aos seis, lançaram o campeão inglês para o que parecia ser um triunfo fácil, mas o Atlético, com Marcos Llorente em ‘grande’, recuperou, com o médio a marcar aos 45+3 e 81.
Já os espanhóis pareciam festejar o empate quando o holandês Virgil van Dijk, aos 90+4 minutos, levou à ‘loucura’ Anfield e também ao técnico Diego Simeone, que acabou expulso em ‘fúria’ contra a equipa de arbitragem.
Estreias de Bodo/Glimt e Pafos
No que diz respeito aos jogos da parte da tarde, Bodo/Glimt e Pafos viveram hoje ambos a estreia absoluta na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol com empates, embora tanto noruegueses como cipriotas tenham sofrido bastante nos respetivos jogos da primeira jornada.
O Bodo, a primeira equipa norueguesa a chegar a esta fase desde 2007, recuperou de dois golos de desvantagem em Praga e empatou (2-2) com o Slavia, enquanto o Pafos, clube com apenas 11 anos de existência, sobreviveu na Grécia perante o Olympiacos (0-0), apesar de ter atuado mais de uma hora com apenas 10 unidades.
Depois de ter dado nas vistas nas recentes edições da Liga Europa, tendo alcançado mesmo as meias-finais em 2024/25, o Bodo viveu os primeiros minutos da sua história na ‘Champions’ e acabou por salvar um empate graças a um golo de Fet, aos 90 minutos.
O Slavia Praga, com um ‘bis’ do senegalês Mbodji, aos 23 e 74 minutos, parecia ter assegurado o triunfo, ainda mais depois de Hogh ter falhado uma grande penalidade para o campeão norueguês, aos 54, mas tudo mudou no fim.
Bassi, aos 78 minutos, reduziu a diferença, acabando Fet por garantir um ponto na bagagem do Bodo no regresso ao Ártico.
Já o Olympiacos, com Podence e Chiquinho no ‘onze’ e Costinha a entrar na segunda parte, desperdiçou um excelente oportunidade de entrar na Liga dos Campeões a vencer, valendo a resistência do Pafos, que contou com Pepe a titular.
O brasileiro Bruno, que chegou a passar pelo clube grego, foi expulso no Pafos aos 26 minutos e o ex-Benfica David Luiz, de regresso à ‘Champions’ aos 38 anos, teve de ser substituído na equipa cipriota ainda na primeira parte, devido a lesão.
O Olympiacos ainda lançou figuras com o iraniano Taremi, ex-FC Porto e ex-Rio Ave, na segunda parte, mas o nulo acabou por persistir.
No nosso dia-a-dia manifestamos a nossa esperança de futuro, com recurso a esta construção gramatical (Quem me dera), recorrendo ao mais-que-perfeito do...
Escrevo todos os anos por volta desta altura sobre o 11 de Setembro 2001, pois nunca nos poderemos esquecer do que se passou naquele dia.
O que ocorreu...
Recordo esta advertência dos tempos da faculdade. É uma frase que nos acompanha como quem abre uma janela: o gosto não nasce inato nem absoluto, é matéria...
A economia de uma região enriquece-se graças à diversidade das suas áreas de atuação, e um dos motores mais potentes, tanto a nível económico como social,...
Não se tratando de um prédio que ainda goze do prazo de alguma garantia de obra, a obrigação de eliminação das patologias existentes nas partes comuns...
Quando estava na “política activa”, dava uma importância tal à Câmara Municipal do Funchal que, em conversa corrente, considerava-A como “um segundo Governo...
Um pouco dramático, talvez. Mas para mim é o fim de mais uma etapa. Existiram semanas que me deram muito prazer escrever. Outras que tive de colocar o...
AQUINTRODIA
Faz parte do vocabulário madeirense. Não será mais do que: aqui há dias, aqui outro dia, faz agora uns dias......
No passado dia 4 de setembro assinalou-se o Dia do Psicólogo em Portugal. Uma data simbólica, mas sobretudo uma oportunidade para refletir sobre o papel...
Como acontece todos os anos por esta altura, a Presidente da Comissão Europeia proferiu o seu discurso sobre o Estado da União, ocasião aproveitada para...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
O calendário não podia ser mais emocionante: logo à 4.ª jornada da liga portuguesa, o Sporting recebe o FC Porto em Alvalade, este sábado, dia 30 de agosto, às 20h30. Duas equipas invictas,...
O Paris Saint-Germain iniciou hoje a defesa da Liga dos Campeões de futebol com uma goleada sobre a Atalanta (4-0), num dia em que todos os ‘tubarões’...
A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, transmitiu hoje em Kiev o seu apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia (UE), saudando o “progresso”...
Um despiste violento na Via Rápida (VR1) obrigou à mobilização de meios de socorro, da Polícia de Segurança Pública (PSP) e das equipas de assistência...
Jorge Carvalho apresentou esta tarde, em Santa Luzia, os compromissos para a freguesia, entre os quais falou de medidas estruturantes não só para esta...
O Ministro da Educação afirmou hoje que a taxa de execução do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior se situa nos 25%, sublinhando que até...
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, advertiu hoje a Rússia e a Bielorrússia de que se manterá “atenta a quaisquer potenciais ameaças...
Cláudia Perestrelo percorreu, na entrevista, todas as freguesias de Santana, destacando as medidas que considera prioritárias para cada localidade.
São...
Ghazi Hamad, um dos principais líderes do Hamas, reapareceu hoje, tornando-se o primeiro alto responsável do movimento islamita a surgir desde o ataque...
A candidata Cláudia Perestrelo sublinhou a importância de reforçar a aposta na agricultura, defendendo a criação de programas que assegurem a limpeza de...
A Nova Direita lançou, esta tarde, um repto a Celso Bettencourt, atual presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e candidato pelo PSD à Câmara...