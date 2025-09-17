LC: Campeão PSG e ‘tubarões’ europeus entram a vencer na fase de liga

O Paris Saint-Germain iniciou hoje a defesa da Liga dos Campeões de futebol com uma goleada sobre a Atalanta (4-0), num dia em que todos os ‘tubarões’ demonstraram que querem ser candidatos ao mais importante título europeu.

Além do PSG, o Inter Milão, vice-campeão, foi ao campo do Ajax vencer por 2-0, o Bayern Munique recebeu e bateu o campeão mundial Chelsea, por 3-1, e o Liverpool, com um golo nos descontos, ultrapassou em Anfield o Atlético Madrid (3-2).

A viver o maior momento da sua história, depois de uma época 2024/25 que foi épica, o Paris Saint-Germain mostrou que quer continuar a vencer na nova temporada e iniciou a ‘Champions’ de forma dominante e com um triunfo esclarecedor sobre os italianos da Atalanta, com novo ‘toque’ português.

Já depois do brasileiro Marquinhos, aos três minutos, e do georgiano Kvaratskhelia, aos 39, Nuno Mendes fez o 3-0, aos 51, e Gonçalo Ramos, que iniciou a partida no banco, fechou a contagem, aos 90+1.

Mendes e Vitinha foram titulares nos franceses, assim como João Neves, que saiu lesionado aos 58 minutos, dando lugar precisamente a Gonçalo Ramos.

Já o Inter foi mais pragmático em Amesterdão e bateu o Ajax com um ‘bis’ do francês Marcus Thuram, assinado aos 42 e 47 minutos, numa partida em que os italianos, mesmo com um susto ou dois, nunca tiveram o triunfo em perigo.

Também num duelo entre antigos campeões europeus, o Bayern Munique confirmou o papel de favorito perante o Chelsea, de regresso à ‘primeira divisão’ europeia, e logo com dois golos de um inglês, o avançado Harry Kane, que marcou aos 27 minutos, de grande penalidade, e aos 63, depois de um autogolo de Chalobah, aos 20, ter aberto caminho aos germânicos.

Com Pedro Neto a titular, o Chelsea ainda ganhou alguma esperança aos 29 minutos, quando Palmer reduziu para 2-1, mas os bávaros foram sempre mais fortes do que o atual campeão mundial.

O jogo com mais emoção da noite aconteceu em Anfield, embora muito por culpa do Liverpool, que deixou fugir uma vantagem de dois golos e quase teve a ceder um empate ao Atlético Madrid, de Diego Simeone.

Robertson, aos quatro minutos, e o egípcio Salah, que tinha assistido o escocês, aos seis, lançaram o campeão inglês para o que parecia ser um triunfo fácil, mas o Atlético, com Marcos Llorente em ‘grande’, recuperou, com o médio a marcar aos 45+3 e 81.

Já os espanhóis pareciam festejar o empate quando o holandês Virgil van Dijk, aos 90+4 minutos, levou à ‘loucura’ Anfield e também ao técnico Diego Simeone, que acabou expulso em ‘fúria’ contra a equipa de arbitragem.

Estreias de Bodo/Glimt e Pafos

No que diz respeito aos jogos da parte da tarde, Bodo/Glimt e Pafos viveram hoje ambos a estreia absoluta na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol com empates, embora tanto noruegueses como cipriotas tenham sofrido bastante nos respetivos jogos da primeira jornada.

O Bodo, a primeira equipa norueguesa a chegar a esta fase desde 2007, recuperou de dois golos de desvantagem em Praga e empatou (2-2) com o Slavia, enquanto o Pafos, clube com apenas 11 anos de existência, sobreviveu na Grécia perante o Olympiacos (0-0), apesar de ter atuado mais de uma hora com apenas 10 unidades.

Depois de ter dado nas vistas nas recentes edições da Liga Europa, tendo alcançado mesmo as meias-finais em 2024/25, o Bodo viveu os primeiros minutos da sua história na ‘Champions’ e acabou por salvar um empate graças a um golo de Fet, aos 90 minutos.

O Slavia Praga, com um ‘bis’ do senegalês Mbodji, aos 23 e 74 minutos, parecia ter assegurado o triunfo, ainda mais depois de Hogh ter falhado uma grande penalidade para o campeão norueguês, aos 54, mas tudo mudou no fim.

Bassi, aos 78 minutos, reduziu a diferença, acabando Fet por garantir um ponto na bagagem do Bodo no regresso ao Ártico.

Já o Olympiacos, com Podence e Chiquinho no ‘onze’ e Costinha a entrar na segunda parte, desperdiçou um excelente oportunidade de entrar na Liga dos Campeões a vencer, valendo a resistência do Pafos, que contou com Pepe a titular.

O brasileiro Bruno, que chegou a passar pelo clube grego, foi expulso no Pafos aos 26 minutos e o ex-Benfica David Luiz, de regresso à ‘Champions’ aos 38 anos, teve de ser substituído na equipa cipriota ainda na primeira parte, devido a lesão.

O Olympiacos ainda lançou figuras com o iraniano Taremi, ex-FC Porto e ex-Rio Ave, na segunda parte, mas o nulo acabou por persistir.