LC: Benfica afasta Nice e marca encontro com José Mourinho

O Benfica selou esta noite a passagem ao play-off de qualificação para a Liga dos Campeões ao vencer o Nice por 2-0 na 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória. Precisamente o mesmo resultado que tinha alcançado na semana passada em reduto francês.
Esta noite, na Lisboa, Aursnes (18’) e Schjelderup (27’) foram os marcadores de serviço. Nota para o avançado madeirense Henrique Araújo, que entrou em campo aos 81’.
Na próxima fase, a última antes da Fase de Liga, o Benfica vai defrontar os turcos do Fenerbahçe, treinados por José Mourinho, que esta terça-feira afastou os neerlandeses do Feyenoord, ao vencer por 5-2, depois da derrota na 1.ª mão por 2-1.
No fim da segunda grande guerra o padre luterano, Marin Niemöller, escreveu, em jeito de poema, uma crítica ao silêncio perpetuado pelos intelectuais germânicos...
Como me encontro a banhos no Porto Santo, a ver se me mantenho fit e apanho um tan na mesma leva, vou divertir-me com a trend de pespegar expressões estrangeiras,...
Eis o Governo que nós temos. Um Governo “amigo das famílias”, dizem eles. Um Governo que quer impedir que pais recusem trabalho no turno da noite ou ao...
Se no artigo anterior lancei um olhar sobre os contornos da imigração na Região, hoje, permito-me ir um pouco mais fundo, com a delicadeza que o tema impõe....
Podia ser o nome de um filme. O título de um livro. Ou até mesmo uma promessa no altar... Mas não! É apenas uma reflexão que me tem tirado o sono. Eu penso...
O que significa a palavra social? Depende. Principalmente do que a acompanha. Ou seja, se for antecedida pelos termos habitação, obra, apoio ou causa,...
Ao longo dos últimos cinquenta anos nunca, como nos últimos três, se ouviu falar tanto de imigração em Portugal.
É um fenómeno curioso porque, Portugal...
O que será essa coisa do “politicamente correto” que tantas pessoas dizem detestar? Uma exortação à liberdade total do indivíduo em dizer tudo o que lhe...
DO FIM AO INFINITO
O bombeiro Elmo Manuel encolheu os ombros, ou melhor, enterrou a cabeça nos ombros e manteve-se indiferente durante um ou dois minutos. De repente, sentiu...
Portugal é uma partidocracia plutocrático-maçónica e centralista, com o referendo das normas constitucionais antidemocraticamente proibido... pela própria...
Israel vai permitir a saída para o estrangeiro dos habitantes da Faixa de Gaza que queiram fugir do território palestiniano, anunciou hoje primeiro-ministro,...
Será uma noite memorável para o público do Festival A’NORTE, que poderá assistir a uma viagem sonora entre a herança cultural madeirense e a modernidade...
‘As Pedras’ vão apresentar-se em grande no palco do ART’Camacha. Neste que consideram ser um “berço de talentos, incubador de sonhos, montra de projetos...
Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) estão com falhas desde a tarde de segunda-feira devido a problemas informáticos na central 112 Lisboa,...
A Autoridade Marítima Nacional, através do Capitão do Porto e Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal, em articulação com o Subcentro de Coordenação...
O Governo decidiu hoje prolongar a situação de alerta até às 23:59 de sexta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para aumento da temperatura...
O JPP entregou esta terça-feira, no Tribunal da Ponta do Sol, as listas para a Câmara e Assembleia Municipal da Calheta.
Basílio Santos, candidato à Câmara...
Um pacote com um quilograma de cocaína foi recolhido durante uma operação de limpeza na ilha Selvagem Pequena, na Madeira, na qual participou o navio Zaire,...
O JPP formalizou, hoje , no Tribunal da Ponta do Sol, a sua candidatura às eleições outubro para o concelho da Ribeira Brava. Neste município, aquele partido...