LC: Benfica afasta Nice e marca encontro com José Mourinho

    Aursnes e Schjelderup marcaram os golos na Luz. RODRIGO ANTUNES / EPA
Redação

12 Agosto 2025
22:00
O Benfica selou esta noite a passagem ao play-off de qualificação para a Liga dos Campeões ao vencer o Nice por 2-0 na 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória. Precisamente o mesmo resultado que tinha alcançado na semana passada em reduto francês.

Esta noite, na Lisboa, Aursnes (18’) e Schjelderup (27’) foram os marcadores de serviço. Nota para o avançado madeirense Henrique Araújo, que entrou em campo aos 81’.

Na próxima fase, a última antes da Fase de Liga, o Benfica vai defrontar os turcos do Fenerbahçe, treinados por José Mourinho, que esta terça-feira afastou os neerlandeses do Feyenoord, ao vencer por 5-2, depois da derrota na 1.ª mão por 2-1.

