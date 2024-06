O Lamborghini Miura P400 SV, pertencente à colecção do Museu do Caramulo, é um dos 41 automóveis que vão participar na 35.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally, que se realiza nos dias 28, 29 e 30 de junho.

A viatura, que foi o grande destaque da exposição deste ano do Madeira Classic Car Revival, realizada no final de maio na Praça do Povo, ficou na Madeira mais algum tempo e será pilotada por Salvador Gouveia e João Lacerda, proprietários do museu acima referido.

Participação deste modelo marcante e raro em Portugal foi revelada pelo presidente do Clube de Automóveis Clássicos da Madeira, Miguel Gouveia, durante a conferência de apresentação da Volta, que teve lugar no final da tarde desta terça-feira, no Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s, Funchal.

A 35.ª edição da Volta à Madeira Classic Rally vai contar com 18 participantes na vertente desportiva e 23 na turística, segundo precisou depois o dirigente, que congratulou a presença de duas equipas femininas, mais uma face à edição do ano passado, e outras 19 mistas.

A apresentação do evento contou com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, tendo o governante aproveitado a ocasião para destacar a importância da prova que é apoiada pelo Governo Regional.

Eduardo Jesus fez questão de sublinhar que a prova é uma fonte de “boas notícias para a Madeira”. Para além de incentivar a restauração e manutenção de veículos antigos de grande valor, possibilita uma exposição mediática nacional e internacional que “ajuda a valorizar a imagem da Madeira lá fora, e com consequências muito positivas”, assegurou .

O diretor da prova, Nelson Ferreira, explicou que a edição deste ano vai contar com 18 provas, que serão disputadas nos moldes do ano passado, e que irão decorrer em todos os concelhos da Madeira.

As novidades prendem-se com as passagens pelo Parque Ecológico do Funchal e Kartódromo do Faial.