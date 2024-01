José Sousa e Fanni Gyurko triunfam na Maratona do Funchal

Os atletas José Sousa, de Portugal, e Fanni Gyurko, da Hungria, foram os vencedores da 9.ª edição da Maratona do Funchal.

No percurso com uma extensão de 42 quilómetros, o atleta nacional fez o tempo de 2 horas, 21 minutos e 14 segundos, triunfando nos masculinos, estabelecendo um novo máximo na prova, com menos 36 milésimas de segundo do que o tempo realizado pelo britânico Nikki Johnstone, na 5ª edição, em 2019.

Já na prova feminina, a atleta amais rápida foi a húngara Fanni Gyurko, com o marca temporal de 3 horas, 05 minutos e 40 segundos.

Este evento, organizado pela Associação de Atletismo da Madeira, congregou várias provas: Maratona (42km) , a Meia Maratona (21km) e Mini Maratona (8km).