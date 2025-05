O presidente do Nacional afirmou na noite de ontem, numa entrevista à RTP-Madeira, que o avançado Joel Tagueu não vai continuar no clube apesar de o clube ter tentado manter o futebolista.

Sem Dyego Sousa, sem Joel Tagueu, sem Dudu e sem Isaac, o Nacional precisa de renovar a frente de ataque.

Já do ponto de vista dos reforços, o dirigente máximo alvinegro disse que Paulinho Bóia aceitou a proposta de renovação e que já tem acordo com um lateral-esquerdo e ainda com um extremo tunisino.