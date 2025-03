Bom dia!

Ao volante de um Škoda Fabia Rally2 Evo, o piloto venceu ontem a primeira prova especial de classificação do Rali do Marítimo/Município de Machico, com o tempo de 2:24.8. O vice-campeão regional entrou, assim, com o pé direito no arranque do campeonato regional de ralis 2025.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Dyego Sousa admite não ter correspondido às expectativas do Nacional. Já no Marítimo, Ivo promete “lutar pelo presidente”. Conjunto verde-rubro considera “fundamental ganhar o Felgueiras” esta tarde (14h00) nos Barreiros.

Saiba ainda que Marcos Freitas está de volta à Bundesliga alemã e que o Madeira SAD inicia assalto final do título.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana.